Медведев провалился в Роттердаме: сразу проиграл канадцу, который по ходу матчей пьет кленовый сироп
Поспишил силен.
Поспишил силен.
Перед началом турнира в Роттердаме Даниил Медведев рассказывал, какая там сильная сетка: «На “Больших шлемах” с отличными игроками встречаешься на поздних стадиях, а в Роттердаме уже в первом круге играешь с теннисистом топ-50». Это выглядело забавно, потому что ему самому в первом круге достался 104-й номер рейтинга Вашек Поспишил.
Но 29-летний канадец последние полгода доказывает, что рейтинг не всегда отражает реальный уровень. Поспишил очень долго воевал с травмой спины, но в прошлом году наконец ее залечил и с конца сезона пошел вразнос: выиграл два «Челленджера», вместе с Денисом Шаповаловым вывел Канаду в финал Кубка Дэвиса, а на прошлой неделе дошел до финала в Монпелье.
Кроме результатов Поспишил в Монпелье поразил тем, что по ходу матчей пил традиционный канадский кленовый сироп прямо из бутылки.
Позже он назвал ряд причин, по которым кленовый сироп — это сила:
• Это лучший спортивный напиток. (Вероятно, потому что сахар дает энергию).
• Богат питательными веществами и минералами. (Он содержит все витамины группы B, кальций, цинк, железо, фосфор и калий, антиоксиданты, а также до 50 уникальных компонентов).
• Помогает предотвращать рак.
• Потрясающе вкусен в кофе.
• Борется с терроризмом.
• Прекрасный друг.
В матче с Медведевым в Роттердаме Поспишил тоже попивал кленовый сироп. И выиграл — 6:4, 6:3.
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Медведев уже играл с Поспишилом в прошлом году в Шанхае, и в первой партии агрессивный канадец заработал пять сетболов, но в решающие моменты ему не хватило стабильности, и в итоге Даниил взял матч в свои руки. В этот раз не получилось.
Россиянин сейчас далек от того уровня непробиваемости и неудержимости (и везения), на котором проводил вторую половину прошлого лета и начало осени. Матч с Поспишилом он закончил с положительным балансом виннерсов и невынужденных ошибок, но в ключевые моменты его как раз подводил собственный брак. Даниил трижды отдал подачу, и из 12 проигранных в этих геймах очков пять пришлись на брак с форхенда, а еще три — на двойные ошибки.
Вообще в тех геймах было почти все, что определило исход матча.
Два очка канадец выиграл за счет приема: сначала навылет, потом — выжав ошибку острым приемом второй подачи. Вашек в целом принимал очень активно, особенно хорошо у него получался бэкхенд по линии, когда Медведев подавал во второй квадрат. Он постоянно создавал себе возможности для атаки.
Еще одно очко Поспишил выиграл у сетки. Впереди он в среду вообще был прекрасен: выходил туда 24 раза и выиграл 20 очков. Отчасти дело в том, что у Медведева не шли обводящие.
А еще Вашек отлично подавал. При счете 4:4 в первом сете у Медведева был тройной
В целом история матча простая: Медведев сыграл не очень, а Поспишил — суперски. За счет этого результата он впервые с февраля 2019-го вернется в топ-100. Производителям кленового сиропа пора задуматься о рекламном контракте.
Павел Ниткин