Источник: Reuters

Перед началом турнира в Роттердаме Даниил Медведев рассказывал, какая там сильная сетка: «На “Больших шлемах” с отличными игроками встречаешься на поздних стадиях, а в Роттердаме уже в первом круге играешь с теннисистом топ-50». Это выглядело забавно, потому что ему самому в первом круге достался 104-й номер рейтинга Вашек Поспишил.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но 29-летний канадец последние полгода доказывает, что рейтинг не всегда отражает реальный уровень. Поспишил очень долго воевал с травмой спины, но в прошлом году наконец ее залечил и с конца сезона пошел вразнос: выиграл два «Челленджера», вместе с Денисом Шаповаловым вывел Канаду в финал Кубка Дэвиса, а на прошлой неделе дошел до финала в Монпелье.

Кроме результатов Поспишил в Монпелье поразил тем, что по ходу матчей пил традиционный канадский кленовый сироп прямо из бутылки.

Позже он назвал ряд причин, по которым кленовый сироп — это сила:

• Это лучший спортивный напиток. (Вероятно, потому что сахар дает энергию).

• Богат питательными веществами и минералами. (Он содержит все витамины группы B, кальций, цинк, железо, фосфор и калий, антиоксиданты, а также до 50 уникальных компонентов).

• Помогает предотвращать рак.

• Потрясающе вкусен в кофе.

• Борется с терроризмом.

• Прекрасный друг.

В матче с Медведевым в Роттердаме Поспишил тоже попивал кленовый сироп. И выиграл — 6:4, 6:3.

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Медведев уже играл с Поспишилом в прошлом году в Шанхае, и в первой партии агрессивный канадец заработал пять сетболов, но в решающие моменты ему не хватило стабильности, и в итоге Даниил взял матч в свои руки. В этот раз не получилось.

Россиянин сейчас далек от того уровня непробиваемости и неудержимости (и везения), на котором проводил вторую половину прошлого лета и начало осени. Матч с Поспишилом он закончил с положительным балансом виннерсов и невынужденных ошибок, но в ключевые моменты его как раз подводил собственный брак. Даниил трижды отдал подачу, и из 12 проигранных в этих геймах очков пять пришлись на брак с форхенда, а еще три — на двойные ошибки.

Вообще в тех геймах было почти все, что определило исход матча.

Одно очко Поспишил выиграл, выжав ошибку за счет резкого и мощного перевода по линии. Он вообще весь матч провел очень агрессивно, постоянно давил на Медведева и заставлял того ошибаться.

Два очка канадец выиграл за счет приема: сначала навылет, потом — выжав ошибку острым приемом второй подачи. Вашек в целом принимал очень активно, особенно хорошо у него получался бэкхенд по линии, когда Медведев подавал во второй квадрат. Он постоянно создавал себе возможности для атаки.

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Еще одно очко Поспишил выиграл у сетки. Впереди он в среду вообще был прекрасен: выходил туда 24 раза и выиграл 20 очков. Отчасти дело в том, что у Медведева не шли обводящие.

А еще Вашек отлично подавал. При счете 4:4 в первом сете у Медведева был тройной брейк-пойнт, и тут канадец выдал три эйса подряд. И бросилось в глаза, что Поспишил выиграл 55% очков на второй подаче. У Даниила никак не получалось на нее надавить, и матч символично закончился ошибкой россиянина с приема второго мяча.

В целом история матча простая: Медведев сыграл не очень, а Поспишил — суперски. За счет этого результата он впервые с февраля 2019-го вернется в топ-100. Производителям кленового сиропа пора задуматься о рекламном контракте.

Павел Ниткин