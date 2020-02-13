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14:33 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко вышел в ¼ финала «Челленджера» в Бангалоре

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал вторую победу на турнире серии «Челленджер» в индийском Бангалоре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем матче 1/8 финала белорус, занимающий 148-е место в мировом рейтинге, переиграл в двух сетах индийца Рамкумара Раманатана, у которого 180-я позиция — 7:6 (7:2), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

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На старте турнира Илья Ивашко обыграл еще одного индийца Саши Кумара Мукунда (289-й номер рейтинга АТР) — 7:5, 6:3.

В поединке за выход в полуфинал соперником белорусского теннисиста будет итальянец Юлиан Оклеппо (391).

В ¼ финала парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сыграют сегодня с чешско-японским тандемом Лукаш Росол / Юити Сугита.

Турнир в Бангалоре, общий призовой фонд которого составляет $162 тыс., финиширует 16 февраля.

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