Диас Доскараев покинул пост вице-президента Федерации тенниса Казахстана
Казахстанский теннисист и тренер занимал должность
Казахстанский теннисист и тренер занимал должность
Диас Доскараев ушёл с поста
В Федерации тенниса Диас Доскараев начал карьеру с позиции руководителя академии «Team Kazakhstan», затем продолжил работать исполнительным директором и с 2016 года занимал пост
«Годы работы в Федерации тенниса стали периодом становления меня как личности и как профессионального управленца. Именно здесь я получил мощный импульс для развития своей карьеры, сформировался как руководитель. Я безмерно благодарен президенту ФТК Булату Утемуратову, который в 2011 году поверил в меня, тогда только тренера, и доверил руководство академией “Team Kazakhstan” — самым важным проектом федерации, который направлен на развитие талантливой молодёжи. И затем на протяжении всей моей работы Булат Жамитович советовал и подсказывал, направлял, привил навыки эффективного руководства и достижения высоких результатов», — отметил Диас Доскараев.
Президент ФТК Булат Утемуратов поблагодарил Диаса Доскараева за проделанную работу, отметил его преданность своему делу и значимый вклад в масштабное развитие теннисного спорта в Казахстане, его становление на международной арене.