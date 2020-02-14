Диас Доскараев покинул пост вице-президента Федерации тенниса Казахстана

В Федерации тенниса Диас Доскараев начал карьеру с позиции руководителя академии «Team Kazakhstan», затем продолжил работать исполнительным директором и с 2016 года занимал пост вице-президента федерации. За плечами известного казахстанского теннисиста, многократного чемпиона РК и ряда крупных международных турниров более чем 20-летний теннисный стаж. Хороших результатов Диас Доскараев достиг в качестве профессионального тренера. На протяжении шести лет являлся капитаном национальных сборных команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

«Годы работы в Федерации тенниса стали периодом становления меня как личности и как профессионального управленца. Именно здесь я получил мощный импульс для развития своей карьеры, сформировался как руководитель. Я безмерно благодарен президенту ФТК Булату Утемуратову, который в 2011 году поверил в меня, тогда только тренера, и доверил руководство академией “Team Kazakhstan” — самым важным проектом федерации, который направлен на развитие талантливой молодёжи. И затем на протяжении всей моей работы Булат Жамитович советовал и подсказывал, направлял, привил навыки эффективного руководства и достижения высоких результатов», — отметил Диас Доскараев.