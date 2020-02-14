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08:53 (мск), источник: Informburo.kz

Диас Доскараев покинул пост вице-президента Федерации тенниса Казахстана

Казахстанский теннисист и тренер занимал должность вице-президента ФТК с 2016 года.

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Диас Доскараев ушёл с поста вице-президента Федерации тенниса Казахстана в связи с отъездом на обучение, сообщает пресс-служба федерации.

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В Федерации тенниса Диас Доскараев начал карьеру с позиции руководителя академии «Team Kazakhstan», затем продолжил работать исполнительным директором и с 2016 года занимал пост вице-президента федерации. За плечами известного казахстанского теннисиста, многократного чемпиона РК и ряда крупных международных турниров более чем 20-летний теннисный стаж. Хороших результатов Диас Доскараев достиг в качестве профессионального тренера. На протяжении шести лет являлся капитаном национальных сборных команд Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

«Годы работы в Федерации тенниса стали периодом становления меня как личности и как профессионального управленца. Именно здесь я получил мощный импульс для развития своей карьеры, сформировался как руководитель. Я безмерно благодарен президенту ФТК Булату Утемуратову, который в 2011 году поверил в меня, тогда только тренера, и доверил руководство академией “Team Kazakhstan” — самым важным проектом федерации, который направлен на развитие талантливой молодёжи. И затем на протяжении всей моей работы Булат Жамитович советовал и подсказывал, направлял, привил навыки эффективного руководства и достижения высоких результатов», — отметил Диас Доскараев.

Президент ФТК Булат Утемуратов поблагодарил Диаса Доскараева за проделанную работу, отметил его преданность своему делу и значимый вклад в масштабное развитие теннисного спорта в Казахстане, его становление на международной арене.

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