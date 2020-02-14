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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

Ярослава Шведова назначена капитаном женской сборной Казахстана по теннису

Ярослава Шведова возглавила женскую национальную сборную по теннису, сообщает пресс-служба ФТК. Казахстанская теннисистка продолжит карьеру в качестве играющего тренера.

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«Для меня стало большой честью получить предложение от президента Федерации тенниса Булата Утемуратова возглавить нашу сборную команду. Это замечательная возможность проявить себя в новом направлении — быть и капитаном, и игроком одновременно. Вместе с тем это и большая ответственность, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать надежды руководства федерации», — отметила Шведова.

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В начале текущего года спортсменка вернулась в профессиональный тур после рождения двойни и была в заявке сборной Казахстана на матчи квалификационного раунда Кубка Федерации против команды Бельгии, который проходил 7—8 февраля в Кортрейке.

Шведова является заслуженным мастером спорта по теннису, победительницей двух турниров «Большого шлема» в парном разряде («Уимблдон», Открытый чемпионат США-2010), финалисткой пяти турниров «Большого шлема» (четыре — в парном разряде, один — в миксе), экс-третьей ракеткой мира в парном разряде, победительницей 15 турниров WTA (один из них в одиночном разряде), обладательницей бронзовой медали Азиатских игр 2014 года.

Напомним, ранее стало известно, что занимавший прежде должность капитана Диас Доскараев отправляется на учебу.

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