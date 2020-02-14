Ярослава Шведова назначена капитаном женской сборной Казахстана по теннису
Ярослава Шведова возглавила женскую национальную сборную по теннису, сообщает
Ярослава Шведова возглавила женскую национальную сборную по теннису, сообщает
«Для меня стало большой честью получить предложение от президента Федерации тенниса Булата Утемуратова возглавить нашу сборную команду. Это замечательная возможность проявить себя в новом направлении — быть и капитаном, и игроком одновременно. Вместе с тем это и большая ответственность, и я приложу максимум усилий, чтобы оправдать надежды руководства федерации», — отметила Шведова.
В начале текущего года спортсменка вернулась в профессиональный тур после рождения двойни и была в заявке сборной Казахстана на матчи квалификационного раунда Кубка Федерации против команды Бельгии, который проходил
Шведова является заслуженным мастером спорта по теннису, победительницей двух турниров «Большого шлема» в парном разряде («Уимблдон», Открытый чемпионат США-2010), финалисткой пяти турниров «Большого шлема» (четыре — в парном разряде, один — в миксе),
Напомним, ранее стало известно, что занимавший прежде должность капитана Диас Доскараев отправляется на учебу.