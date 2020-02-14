20-летняя теннисистка из Казахстана дважды спаслась от проигрыша и вышла в третий подряд полуфинал турнира WTA

Источник: AP 2020

В четвертьфинале 20-летняя представительница Казахстана встречалась с Осеан Доден из Франции и обыграла ее со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:2. Встреча продолжалась два часа и 27 минут.

В первом сете Рыбакина вела со счетом 5:2, имея при этом четыре сетбола, но не смогла дожать соперницу и проиграла партию на тай-брейке 5:7.

Во втором же она была в шаге от поражения, отыграв два матчбола и выиграв в итоге — 7:5. В третьей партии Рыбакину было уже не остановить и она победила со счетом 6:2.

Таким образом, Рыбакина вышла в первый в карьере полуфинал турнира WTA Premier и уже в третий раз в 2020 году в ½ финала турниров WTA. Ранее она смогла установить новый рекорд Казахстана в рейтинге WTA, а теперь претендует на попадание в ТОП-20 теннисисток мира.

За выход в свой третий финал турнира WTA в 2020 году Рыбакина сыграет с победительницей матча между первой ракеткой соревнований и пятой ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии и Марией Саккари из Греции.

Напомним, в первом круге Рыбакина победила чешку Екатерину Синякову со счетом 6:3, 6:4, а во втором раунде обыграла еще одну французскую теннисистку Фиону Ферро — 6:3, 6:4.