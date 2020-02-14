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16:10 (мск), источник: ТАСС

Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Петербурге после снятия Квитовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале Квитова, посеянная на турнире под третьим номером, должна была сыграть с первой ракеткой России Екатериной Александровой. Таким образом, россиянка вышла в полуфинал соревнований, где сыграет с победительницей матча между действующей чемпионкой турнира Кики Бертенс из Нидерландов (второй номер посева) и россиянкой Анастасией Потаповой, их встреча пройдет позднее в пятницу.

Квитовой 29 лет, она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешская теннисистка дважды становилась победительницей Уимблдона, в 2019 году она дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, в ее активе 27 побед на турнирах WTA.

Александрова располагается на 28-й строчке рейтинга WTA. В начале января россиянка впервые в карьере завоевала титул WTA, выиграв турнир в китайском Шэньчжэне, а на прошедшем Открытом чемпионате Австралии показала свой лучший результат на турнире, дойдя до третьего круга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.

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