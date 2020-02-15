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09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Рублев проиграл в ¼ финала турнира ATP в Роттердаме

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев завершил выступление на теннисном турнире в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.

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Источник: AP 2020

В матче ¼ финала Рублев (7-й номер посева) уступил сербу Филипу Крайиновичу со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

За выход в финал соревнований Крайинович поспорит с французом Гаэлем Монфисом (3).

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