Андрей Рублев проиграл в ¼ финала турнира ATP в Роттердаме
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев завершил выступление на теннисном турнире в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев завершил выступление на теннисном турнире в голландском Роттердаме, призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
В матче ¼ финала Рублев (7-й номер посева) уступил сербу Филипу Крайиновичу со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
За выход в финал соревнований Крайинович поспорит с французом Гаэлем Монфисом (3).