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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана вышла в третий подряд финал турнира WTA

Первая ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина вышла в свой первый в карьере финал турнира серии WTA Premier, который проходит в российском Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В полуфинале турнира представительница Казахстана встречалась с 24-летней Марией Саккари из Греции. Казахстанка уступала в первом сете со счетом 3:6, но затем выиграла две другие партии — 7:5, 6:1. Встреча продолжалась один час и 57 минут.

Рыбакина на данный момент является 25-й ракеткой мира, а Саккари — 21-й. На турнире в Санкт-Петербурге казахстанка была посеяна под восьмым номером, а гречанка — под шестым. Ранее теннисистки между собой не встречались. При этом в обновленном рейтинге она уже точно улучшит свое положение и установит новый рекорд Казахстана в WTA.

Напомним, в первом круге Рыбакина победила чешку Екатерину Синякову со счетом 6:3, 6:4, во втором обыграла французскую теннисистку Фиону Ферро — 6:3, 6:4, а в четвертьфинале — взяла вверх над еще одной француженкой Осеан Доден — 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.

Рыбакина вышла в третий подряд финал турнира WTA в 2020 году. На первом своем турнире в этом году в китайском Шэньчжэне она в финале уступила россиянке Екатерине Александровой со счетом 2:6, 4:6. Затем Рыбакина стала победительницей турнира в австралийском Хобарте, обыграв в финале китаянку Чжан Шуай — 7:6 (9:7), 6:3. Для нее это стал второй титул WTA в карьере.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого равен 848 тысяч долларов, является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. Она сыграет во втором полуфинале против россиянки Екатерины Александровой.

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