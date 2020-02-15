Казахстанка впервые в истории вошла в ТОП-20 теннисисток мира
Первая ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина по итогам турнира WTA Premier в российском
Первая ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина по итогам турнира WTA Premier в российском
Для Казахстана это будет наивысшее достижение в истории. Ранее никогда представительниц Казахстана в ТОП-20 не было.
Стоит отметить, что на протяжении долгого времени рекордом Казахстана в рейтинге WTA являлась 25-я строчка, на которую 29 октября 2012 года поднялась Ярослава Шведова, а 29 января 2020 года Рыбакина смогла повторить это достижение.
Напомним, в полуфинале турнира Рыбакина обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 3:6, 7:5, 6:1. На данный момент она является 25-й ракеткой мира, но уже в следующем рейтинге поднимется на шесть строчек и установит новый рекорд Казахстана в WTA.
При этом Рыбакина вышла в третий подряд финал турнира WTA в 2020 году и теперь может выиграть свой третий титул организации в карьере. В финале соперницей казахстанки будет либо действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy Кики Бертенс из Нидерландов, либо россиянка Екатерина Александрова.