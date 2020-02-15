Казахстанка впервые в истории вошла в ТОП-20 теннисисток мира

Источник: AP 2020

Для Казахстана это будет наивысшее достижение в истории. Ранее никогда представительниц Казахстана в ТОП-20 не было.

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Стоит отметить, что на протяжении долгого времени рекордом Казахстана в рейтинге WTA являлась 25-я строчка, на которую 29 октября 2012 года поднялась Ярослава Шведова, а 29 января 2020 года Рыбакина смогла повторить это достижение.

Напомним, в полуфинале турнира Рыбакина обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 3:6, 7:5, 6:1. На данный момент она является 25-й ракеткой мира, но уже в следующем рейтинге поднимется на шесть строчек и установит новый рекорд Казахстана в WTA.