Теннисистка Александрова проиграла Бертенс в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:1 в пользу 28-летней Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, посеянная на турнире под вторым номером, в рейтинге WTA находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--69ed59934a42d1dda32c" data-vnd="69ed59934a42d1dda32c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=69ed59934a42d1dda32c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Александрова располагается на 28-й строчке рейтинга WTA. В начале января россиянка впервые в карьере завоевала титул WTA, выиграв турнир в китайском Шэньчжэне, а на Открытом чемпионате Австралии показала свой лучший результат на турнире, дойдя до третьего круга.

В финале турнира Бертенс сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной (8), которая ранее в субботу в полуфинале обыграла гречанку Марию Саккари (3:6, 7:5, 6:1).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.