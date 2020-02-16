Монфис победил Крайиновича в полуфинале турнира ATP в Роттердаме
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Француз Гаэль Монфис пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Француз Гаэль Монфис пробился в финал теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает два миллиона евро.
Монфис, посеянный на турнире под третьим номером, в полуфинальном поединке обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча длилась 1 час 45 минут.
Соперником французского теннисиста в финале будет канадец Феликс