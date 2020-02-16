Сотворившая историю для Казахстана теннисистка не смогла выиграть свой самый крупный финал в карьере

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Соперницей казахстанки по финалу была прошлогодняя чемпионка данного турнира Кики Бертенс из Нидерландов. В первом сете Рыбакиной удалось взять у действующей чемпионки всего один гейм, и в итоге — 1:6 за 29 минут.

Во второй партии у казахстанки также не заладилась игра, и как результат 3:6 за 47 минут. В итоге Рыбакина не смогла выиграть свой самый крупный финал турнира в карьере.

Отметим, что Рыбакина на данный момент является 25-й ракеткой мира, а 28-летняя Бертенс — восьмой. Счет в личном противостоянии теннисисток стал 2:0 в пользу Бертенс.

При этом уже после обновления рейтинга WTA первая ракетка Казахстана поднимется на 19-е место. Для Казахстана это будет наивысшее достижение в истории. Ранее никогда представительниц Казахстана в ТОП-20 не было.

Напомним, в первом круге Рыбакина победила чешку Екатерину Синякову со счетом 6:3, 6:4, во втором обыграла французскую теннисистку Фиону Ферро — 6:3, 6:4, в четвертьфинале взяла вверх над еще одной француженкой Осеан Доден — 6:7 (5:7), 7:5, 6:2, а в полуфинале сломила сопротивление Марии Саккари из Греции — 3:6, 7:5, 6:1.

Для Рыбакиной это был третий подряд финал турнира WTA в 2020 году. На первом своем турнире в этом году в китайском Шэньчжэне она в финале уступила россиянке Екатерине Александровой со счетом 2:6, 4:6. Затем Рыбакина стала победительницей турнира в австралийском Хобарте, обыграв в финале китаянку Чжан Шуай — 7:6 (9:7), 6:3.