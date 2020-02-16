Теннисистка Бертенс во второй раз подряд выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 28-летней Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, которая была посеяна на турнире под вторым номером, в рейтинге WTA находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году. В прошлом году Бертенс стала победительницей турнира, обыграв в финале хорватку Донну Векич.