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19:05 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Бертенс во второй раз подряд выиграла турнир в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Нидерландка Кики Бертенс победила Елену Рыбакину из Казахстана в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 28-летней Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, которая была посеяна на турнире под вторым номером, в рейтинге WTA находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году. В прошлом году Бертенс стала победительницей турнира, обыграв в финале хорватку Донну Векич.

20-летняя Рыбакина была посеяна на турнире под восьмым номером. Казахстанская теннисистка занимает 25-е место в рейтинге WTA.

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St. Petersburg Ladies Trophy проходил в пятый раз, соревнования проводились на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Призовой фонд составил $783 тыс.

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