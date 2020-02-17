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09:41 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Александрова поднялась на 25-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 17 февраля. Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 28-й на 25-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

Александрова на минувшей неделе дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy, где проиграла будущей победительнице турнира Кики Бертенс из Нидерландов. Другая россиянка Анастасия Потапова, которая уступила Бертенс в четвертьфинале, поднялась на 20 строчек и занимает 81-е место.

В первой десятке украинка Элина Свитолина опустилась на шестое место, швейцарка Белинда Бенчич переместилась на четвертую строчку, Бьянка Андрееску из Канады — на пятое.

Рейтинг WTA от 17 февраля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5796;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290;.

4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4720;.

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665;.

6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4650;.

7 (7). София Кенин (США) — 4495;.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335;.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915;.

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626;.

25 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1825…

31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486…

39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353…

46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178…

61 (54). Анна Блинкова (Россия) — 984…

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850…

81 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 763.

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