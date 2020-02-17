Россиянка Александрова поднялась на 25-е место в рейтинге WTA

Александрова на минувшей неделе дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy, где проиграла будущей победительнице турнира Кики Бертенс из Нидерландов. Другая россиянка Анастасия Потапова, которая уступила Бертенс в четвертьфинале, поднялась на 20 строчек и занимает 81-е место.
В первой десятке украинка Элина Свитолина опустилась на шестое место, швейцарка Белинда Бенчич переместилась на четвертую строчку, Бьянка Андрееску из Канады — на пятое.
Рейтинг WTA от 17 февраля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5796;.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290;.
4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4720;.
5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665;.
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4650;.
7 (7). София Кенин (США) — 4495;.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335;.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915;.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626;.
25 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1825…
31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486…
39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353…
46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178…
61 (54). Анна Блинкова (Россия) — 984…
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850…
81 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 763.