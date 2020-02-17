Россиянка Александрова поднялась на 25-е место в рейтинге WTA

Александрова на минувшей неделе дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy, где проиграла будущей победительнице турнира Кики Бертенс из Нидерландов. Другая россиянка Анастасия Потапова, которая уступила Бертенс в четвертьфинале, поднялась на 20 строчек и занимает 81-е место.