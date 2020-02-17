Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
20:00
Динамо Р
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Торонто Мэйпл Ливз
52
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Даллас Старз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джэкетс
Б
43
Хоккей. НХЛ
01:00
Ванкувер Кэнакс
Анахайм Дакс
15
Хоккей. НХЛ
16.02
Каролина Харрикейнз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
16.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
13
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
09:47 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев поднялся на 14-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 17 февраля. Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

Наверх
Источник: AP 2020

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев находится на пятом месте. Еще один представитель России Карен Хачанов остался на 17-й строчке.

На минувшей неделе Рублев дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме (Нидерланды), где проиграл сербу Филипу Крайиновичу. Медведев уступил в первом круге канадцу Вашеку Поспишилу, Хачанов проиграл во втором круге британцу Дэниелу Эвансу.

Рейтинг АТР от 17 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045;.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885;.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860;.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860;.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600…

14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2219…

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040…

112 (111). Евгений Донской (Россия) — 503.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Смолов забил мадридскому «Реалу» на «Бернабеу»
Леброн победил в Матче звезд. Такой баскетбол понравился бы Коби
«Ман Сити» предрекли сокращение срока отстранения от еврокубков
Русский великан мощно ворвался в НХЛ. Он забил в первой же игре
19-летняя Валерия Демидова стала звездой фристайла (фото)
В России ответили на нападки норвежцев в адрес Логинова
Русский вундеркинд разрывает НХЛ, но нарывается на неприятности
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь