Российский теннисист Рублев поднялся на 14-е место в рейтинге ATP

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев находится на пятом месте. Еще один представитель России Карен Хачанов остался на 17-й строчке.