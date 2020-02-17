Российский теннисист Рублев поднялся на 14-е место в рейтинге ATP
ТАСС, 17 февраля. Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 17 февраля. Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев находится на пятом месте. Еще один представитель России Карен Хачанов остался на 17-й строчке.
На минувшей неделе Рублев дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме (Нидерланды), где проиграл сербу Филипу Крайиновичу. Медведев уступил в первом круге канадцу Вашеку Поспишилу, Хачанов проиграл во втором круге британцу Дэниелу Эвансу.
Рейтинг АТР от 17 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045;.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885;.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860;.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860;.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2600…
14 (15). Андрей Рублев (Россия) — 2219…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040…
112 (111). Евгений Донской (Россия) — 503.