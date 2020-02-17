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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка официально впервые в истории вошла в ТОП-20 рейтинга WTA

Первая ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина впервые в карьере поднялась на 19-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Это произошло благодаря выходу в финал St. Petersburg Ladies Trophy в российском Санкт-Петербурге, где Рыбакина уступила уже двукратной его победительнице Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 1:6, 3:6. Таким образом, казахстанка набрала 2141 очко и улучшила свое положение на шесть строчек.

Для Казахстана это наивысшее достижение в истории. Ранее никогда представительниц Казахстана в ТОП-20 не было.

Стоит отметить, что на протяжении долгого времени рекордом Казахстана в рейтинге WTA являлась 25-я строчка, на которую 29 октября 2012 года поднялась Ярослава Шведова, а 29 января 2020 года Рыбакина смогла повторить это достижение.

По другим представительницам Казахстана: Юлия Путинцева поднялась с 34-го на 32-е место (1475 очков), а Зарина Дияс осталась на 63-й (955).

Лидерство в рейтинге сохранила 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, которая имеет в своем активе 8367 очков. За ней располагаются Симона Халеп из Румынии — 5796 баллов и Каролина Плишкова из Чехии — 5290.

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