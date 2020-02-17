Кудерметова вышла в основную сетку теннисного турнира в Дубае
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
Кудерметова в финале квалификации обыграла американку Бетани
Соперница россиянка по первому кругу основной сетки турнира станет известна позднее.