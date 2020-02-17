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12:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова вышла в основную сетку теннисного турнира в Дубае

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова в финале квалификации обыграла американку Бетани Маттек-Сандс со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался один час 14 минут.

Соперница россиянка по первому кругу основной сетки турнира станет известна позднее.

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