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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Дубае

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира категории «Премьер» в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке 3-го круга квалификации белоруска, занимающая 114-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух сетах румынку Ану Богдан, у которой 91-я позиция, — 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В основной сетке выступит еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер рейтинга WTA), которая в первом раунде будет соперничать с греческой теннисисткой Марией Саккари (21).

На мужском турнире во французском Марселе два белоруса сегодня проведут решающие матчи за попадание в основную сетку. Егор Герасимов (72) встретится с финном Эмилом Руусувуори (101), Илья Ивашко (137) сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным (100).

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