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10:59 (мск), источник: Советский спорт

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт

Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз.

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Источник: AP 2020

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клийстерс возобновила карьеру спустя восемь лет. Мать троих детей вышла на корт в первом круге соревнований Dubai Duty Free Championships. Однако камбэк не задался: экс-первая ракетка мира потерпела поражение от Гарбинье Мугурусы.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 1 час 37 минут поединка Ким сделала три эйса и два брейка. Экс-первая ракетка мира десять раз ошиблась при подаче. Гарбинье восемь раз подала навылет, совершила четыре брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Однако она оказалась сильнее бельгийки. Поединок завершился со счетом 6:2; 7:6 в пользу 16-й ракетки мира.

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Перед встречей с испанкой Ким говорила, что в последние годы видела много матчей с участием Мугурусы и знает, как играть против нее.

Двукратная чемпионка Шлемов Мугуруса, оценивая уровень игры Клийстерс, сказала: Игрок, который умеет играть невероятно, всегда может сыграть невероятно.

Бельгийская теннисистка возобновила карьеру уже во второй раз. В 2007 году она ушла из спорта из-за травмы, затем родила дочь. А спустя два года триумфально вернулась на корт. Клийстерс одержала победу в двух Открытых чемпионатах США подряд.

Сегодня Ким воспитывает уже троих детей. В сентябре 2019 года она сообщила миру, что намерена совмещать роль многодетной мамы и профессиональной теннисистки и вернулась к тренировкам.

— Это вызов самой себе в физическом и моральном плане.

Я хочу вновь испытать себя. Мне кажется, я слишком молода, чтобы завершить карьеру в 36 лет. Мне не терпится вернуться на корт и посмотреть, что возможно после рождения трех детей.
Ким Клийстерс

Ведь сейчас так много вдохновляющих спортсменок-мам, отмечала Клийстерс. Сейчас во время тренировок бывают моменты, когда я говорю себе: Вот оно, вот, как я хочу играть.

Иванова Дарья

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