«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клийстерс возобновила карьеру спустя восемь лет. Мать троих детей вышла на корт в первом круге соревнований Dubai Duty Free Championships. Однако камбэк не задался:
За 1 час 37 минут поединка Ким сделала три эйса и два брейка.
Перед встречей с испанкой Ким говорила, что в последние годы видела много матчей с участием Мугурусы и знает, как играть против нее.
Двукратная чемпионка Шлемов Мугуруса, оценивая уровень игры Клийстерс, сказала: Игрок, который умеет играть невероятно, всегда может сыграть невероятно.
Бельгийская теннисистка возобновила карьеру уже во второй раз. В 2007 году она ушла из спорта
Сегодня Ким воспитывает уже троих детей. В сентябре 2019 года она сообщила миру, что намерена совмещать роль многодетной мамы и профессиональной теннисистки и вернулась к тренировкам.
— Это вызов самой себе в физическом и моральном плане.
Я хочу вновь испытать себя. Мне кажется, я слишком молода, чтобы завершить карьеру в 36 лет. Мне не терпится вернуться на корт и посмотреть, что возможно после рождения трех детей.
Ведь сейчас так много вдохновляющих
Иванова Дарья