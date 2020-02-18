Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на турнире ATP во Франции

Источник: РИА "Новости"

В первом круге он встречался с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем и обыграл его со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась один час и 26 минут.

22-летний Бублик является 55-й ракеткой мира, а 28-летний Фучович занимает 73-е место в рейтинге ATP. После этого матча счет личных встреч теннисистов стал 2:1 в пользу казахстанца.

В следующем круге Бублик сыграет с шестым сеяным турнира и 20-й ракеткой мира Бенуа Пэром из Франции. На старте турнира он обыграл своего соотечественника Грегуара Баррера со счетом 6:4, 7:6 (7:1).