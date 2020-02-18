Сотворившая историю для Казахстана теннисистка победила чемпионку Australian Open-2020 на турнире в ОАЭ

Теннисистки встретились в рамках первого круга турнира. Первый сет остался за Кенин, где она выиграла на тай-брейке — 7:2. Однако затем Рыбакина перехватила инициативу и одержала победы в двух подряд партиях со счетом 6:3. В итоге спортсменки провели на корте два часа и две минуты.

21-летняя Кенин была посеяна на данном турнире под пятым номером, а в рейтинге WTA занимает седьмое место. 20-летняя Рыбакина на данный момент является 19-й ракеткой мира.

21-летняя Кенин была посеяна на данном турнире под пятым номером, а в рейтинге WTA занимает седьмое место. 20-летняя Рыбакина на данный момент является 19-й ракеткой мира. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Стоит отметить, что 19-е место Рыбакиной в рейтинге WTA стало историческим для Казахстана. Ранее казахстанских теннисисток никогда в ТОП-20 одиночного разряда не было.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии, с которой она встречалась в первом круге турнира серии WTA Premier в российском Санкт-Петербурге и обыграла ее со счетом 6:3, 6:4. Здесь чешка в первом круге переиграла свою соотечественницу Каролину Мухову — 6:4, 4:6, 6:0, а до этого преодолела квалификацию.