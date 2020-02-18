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20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Сотворившая историю для Казахстана теннисистка победила чемпионку Australian Open-2020 на турнире в ОАЭ

20-летняя Елена Рыбакина стартовала с победы над победительницей Australian Open-2020 американкой Софией Кенин на турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships, который проходит в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Теннисистки встретились в рамках первого круга турнира. Первый сет остался за Кенин, где она выиграла на тай-брейке — 7:2. Однако затем Рыбакина перехватила инициативу и одержала победы в двух подряд партиях со счетом 6:3. В итоге спортсменки провели на корте два часа и две минуты.

21-летняя Кенин была посеяна на данном турнире под пятым номером, а в рейтинге WTA занимает седьмое место. 20-летняя Рыбакина на данный момент является 19-й ракеткой мира.

21-летняя Кенин была посеяна на данном турнире под пятым номером, а в рейтинге WTA занимает седьмое место. 20-летняя Рыбакина на данный момент является 19-й ракеткой мира. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Стоит отметить, что 19-е место Рыбакиной в рейтинге WTA стало историческим для Казахстана. Ранее казахстанских теннисисток никогда в ТОП-20 одиночного разряда не было.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии, с которой она встречалась в первом круге турнира серии WTA Premier в российском Санкт-Петербурге и обыграла ее со счетом 6:3, 6:4. Здесь чешка в первом круге переиграла свою соотечественницу Каролину Мухову — 6:4, 4:6, 6:0, а до этого преодолела квалификацию.

Напомним, до этого Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира серии WTA Premier, где уступила Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 1:6, 3:6. Это был ее третий подряд финал на турнирах WTA.

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