Илья Ивашко проиграл Марину Чиличу в 1/16 финала турнира в Марселе
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире во французском Марселе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире во французском Марселе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белорус за два с половиной часа уступил в трехсетовом поединке хорватскому теннисисту Марину Чиличу — 6:3, 6:7 (5:7), 4:6.
Завтра в поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова будет австрийский теннисист Деннис Новак. Оба белоруса пробились в основную сетку через квалификацию.
В 1/8 финала парного разряда Андрей Василевский и Йонатан Эрлих обыграли сегодня украинца Дениса Молчанова и Хси