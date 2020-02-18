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18 февраля, источник: БЕЛТА

Илья Ивашко проиграл Марину Чиличу в 1/16 финала турнира в Марселе

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире во французском Марселе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белорус за два с половиной часа уступил в трехсетовом поединке хорватскому теннисисту Марину Чиличу — 6:3, 6:7 (5:7), 4:6.

Завтра в поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова будет австрийский теннисист Деннис Новак. Оба белоруса пробились в основную сетку через квалификацию.

В 1/8 финала парного разряда Андрей Василевский и Йонатан Эрлих обыграли сегодня украинца Дениса Молчанова и Хси Чэн-Пэна из китайского Тайбэя — 7:6 (7:3), 6:3. В четвертьфинале белорусско-израильский тандем встретится с нидерландско-хорватским дуэтом Уэсли Колхоф / Никола Мектич.

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