Илья Ивашко проиграл Марину Чиличу в 1/16 финала турнира в Марселе

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белорус за два с половиной часа уступил в трехсетовом поединке хорватскому теннисисту Марину Чиличу — 6:3, 6:7 (5:7), 4:6.

Завтра в поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова будет австрийский теннисист Деннис Новак. Оба белоруса пробились в основную сетку через квалификацию.