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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Рыбакина о победе над Кенин: Не думала о том, что она только что выиграла Australian Open. Сейчас любая может обыграть любую

Чемпионка Хобарта и финалистка еще двух турниров сезона Елена Рыбакина прокомментировала победу над чемпионкой Australian Open Софией Кенин в первом круге «Премьера» в Дубае.

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Источник: AP 2020

«Я много работаю, но все равно удивительно, что я сегодня выиграла. Я только доиграла предыдущий турнир и приехала сюда за день до матча. Мы с тренером составляем тактику перед матчем. Два дня назад в финале в Петербурге, например, я вообще не следовала плану. А сегодня я не очень хорошо чувствовала мяч, но следовала плану на 90 процентов — и вот победила. Я совершенно не нервничала, потому что знала, что матч будет тяжелый. Готовила себя как к хорошей тренировке. Не ожидала, что выиграю, так что просто старалась изо всех сил и не нервничала.bКонечно, я верила, что могу победить [просто не думала об этом]. Я не думала о том, что она только что выиграла Australian Open. Я знаю, что сейчас любая может обыграть любую. Ни о чем таком не думала».

Во втором круге 20-летняя дебютантка турнира сыграет с Катериной Синяковой (Q).

Источник — www.wtatennis.com

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