Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

В первом раунде белоруска встречалась сегодня с гречанкой Марией Саккари и победила в трехсетовом матче — 6:2, 4:6, 6:1. Первую партию Соболенко выиграла очень уверенно, после чего потеряла концентрацию, позволив сопернице взять реванш. А в решающем сете преимущество вновь было на стороне белоруски, которая отдала гречанке лишь один гейм.