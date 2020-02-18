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18 февраля, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории «Премьер» в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом раунде белоруска встречалась сегодня с гречанкой Марией Саккари и победила в трехсетовом матче — 6:2, 4:6, 6:1. Первую партию Соболенко выиграла очень уверенно, после чего потеряла концентрацию, позволив сопернице взять реванш. А в решающем сете преимущество вновь было на стороне белоруски, которая отдала гречанке лишь один гейм.

В поединке 1/8 финала Арина Соболенко встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, которая является ее партнершей в парных состязаниях.

Еще одна белоруска Александра Саснович, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сегодня проиграла в 1/16 финала французской теннисистке Кристине Младенович — 4:6, 3:6.

Турнир в Дубае с призовым фондом $2,6 млн завершится 22 февраля.

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