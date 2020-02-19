Хачанов проиграл Бедене на старте турнира в Марселе
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй раунд теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого составляет почти 700 тысяч евро.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй раунд теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого составляет почти 700 тысяч евро.
Хачанов, получивший пятый номер посева, в матче первого круга уступил словенцу Аляжу Бедене со счетом 6:4, 4:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.
Следующим соперником Бедене будет француз Жиль Симон.