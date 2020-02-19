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12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов проиграл Бедене на старте турнира в Марселе

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй раунд теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого составляет почти 700 тысяч евро.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов, получивший пятый номер посева, в матче первого круга уступил словенцу Аляжу Бедене со счетом 6:4, 4:6, 5:7. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.

Следующим соперником Бедене будет француз Жиль Симон.

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