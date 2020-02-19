Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
Вторая ракетка турнира Плишкова во втором круге обыграла француженку Кристину Младенович — 6:1, 6:2. Матч продолжался чуть более часа.
Следующей соперницей Плишковой станет победительница встречи Елена Рыбакина (Казахстан) — Катерина Синякова (Чехия).