Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Марселе

Сегодня в поединке первого круга одиночного разряда белорус победил австрийского теннисиста Денниса Новака — 7:6 (7:3), 6:3.

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В матче за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет бельгийский теннисист Давид Гоффен.

Вчера еще один белорус Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала хорвату Марину Чиличу.

Илья Ивашко проиграл Марину Чиличу в 1/16 финала турнира в МарселеВ 1/16 финала одиночного разряда белорус за два с половиной часа уступил в трехсетовом поединке хорватскому теннисисту Марину Чиличу — 6:3, 6:7 (5:7), 4:6.