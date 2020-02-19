Кукушкин завершил выступление на турнире во Франции

Во втором круге он уступил местному теннисисту Пьеру-Юге Эрберу — 6:7, 4:6. Игра длилась один час и 250 минут.

В рейтинге ATP 32-летний Кукушкин идет на 69-м месте, а 28-летний Эрбер — на 79-м. Счет в личных встречах теперь стал равным — 1:1.