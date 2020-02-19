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19 февраля, источник: Vesti.kz

Кукушкин завершил выступление на турнире во Франции

Казахстанец Михаил Кукушкин завершил выступление в одиночном разряде на турнире серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором круге он уступил местному теннисисту Пьеру-Юге Эрберу — 6:7, 4:6. Игра длилась один час и 250 минут.

В рейтинге ATP 32-летний Кукушкин идет на 69-м месте, а 28-летний Эрбер — на 79-м. Счет в личных встречах теперь стал равным — 1:1.

Турнир в Марселе проводится с 1993 года, а его призовой фонд составляет 691 тысячу евро. Действующий победитель — грек Стефанос Циципас, который в 2019 году в финале обыграл как раз Кукушкина.

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