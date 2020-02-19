Кукушкин завершил выступление на турнире во Франции
Казахстанец Михаил Кукушкин завершил выступление в одиночном разряде на турнире серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Михаил Кукушкин завершил выступление в одиночном разряде на турнире серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге он уступил местному теннисисту
В рейтинге ATP 32-летний Кукушкин идет на 69-м месте, а 28-летний Эрбер — на 79-м. Счет в личных встречах теперь стал равным — 1:1.
Турнир в Марселе проводится с 1993 года, а его призовой фонд составляет 691 тысячу евро. Действующий победитель — грек Стефанос Циципас, который в 2019 году в финале обыграл как раз Кукушкина.