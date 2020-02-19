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19 февраля, источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана выиграла следующий матч после победы над чемпионкой Australian Open-2020

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина победила чешку Катарину Синякову во втором матче на турнире серии WTA Premier в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Оба сета завершились с одинаковым счетом 6:3. Теннисистки провели на корте один час и 13 минут.

В рейтинге WTA 20-летняя Рыбакина идет на 19-м месте, а 23-летняя Синякова — на 58-м. В личных встречах со счетом 3:2 впереди казахстанка, причем она обыграла чешку уже во второй раз в 2020 году.

В четвертьфинале в Дубае Рыбакина встретится c третьей ракеткой мира и второй сеяной турнира чешкой Каролиной Плишковой, которая со счетом 6:1, 6:2 обыграла француженку Кристину Младенович (38-е место в рейтинге WTA).

В Дубае Рыбакина стартовала с победы над чемпионкой Australian Open-2020 американкой Софией Кенин — 6:7, 6:3, 6:3. На предыдущих трех турнирах серии WTA казахстанка доходила до финала, в том числе в Санкт-Петербурге, где уступила Кики Бертенс из Нидерландов.

Ранее Рыбакина установила рекорд Казахстана в одиночном рейтинге WTA. Она стала первой в истории представительницей страны в ТОП-20.

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