Казахстанский теннисист Бублик: Я играю только из-за денег. Если бы не они, я бы уже закончил
Казахстанский теннисист Александр Бублик в интервью французскому L`Equipe признался, что продолжает карьеру только
Казахстанский теннисист Александр Бублик в интервью французскому L`Equipe признался, что продолжает карьеру только
— За чьей игрой вам нравится наблюдать?
— Мне нравится, как играет Андрей Рублев. Каждый раз, когда я играю с ним, я в восторге. И по жизни он мне тоже нравится, хороший парень.
Я вообще немного смотрю теннис — только когда играют мои друзья, как Рублев или, например, Жиль Симон. Хотя у Симона, надо сказать, наверное, самая скучная игра в туре. Но мне он нравится, я его с 15 лет знаю, потому что он, как и я, тренировался в Галле.
— Можете объяснить свою тираду из Монпелье?
— Если честно, я не вижу, что хорошего в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только
— На ваш взгляд, вы достаточно зарабатываете?
— Нет, потому что иначе я бы уже не играл. Хотя не знаю. Ну я пока не на том уровне, что мой друг Берни (Бернард Томич — прим.). Но уже недалеко (смеется).
— Вам нравится быть на корте?
— Я люблю теннис, это я не отрицаю. Мне нравится бить по мячу. Я уверен, что продолжу делать это и после того, как закончу карьеру игрока. Наверное, я умру, играя в теннис.
Но быть профессиональным игроком: каждый день играть против новых соперников, даже если у тебя
А когда проигрываешь, еще нужно отвечать на вопросы, почему проиграл. Так иди сам сыграй, раз такой умный и считаешь, что можешь лучше меня. Вот это все я ненавижу. В командном спорте можешь подойти к тренеру и сказать, что тебе сегодня плохо, и ты не можешь играть. В теннисе так нельзя.
— Вам больше нравятся командные виды?
— Нет, я не командный игрок. Я воспитан одиночкой. Мне нравится играть за сборную в Кубке Дэвиса, но, если бы я мог, я бы приезжал за день до матча, после всех тренировок.
— Это все звучит довольно цинично.
— Это русская черта. Мы все немного циничны. Помню, как Даниил Медведев на US Open сказал настроенным против него трибунам [что он будет побеждать им назло]. Мы, русские, жесткие, — сказал Бублик.
22-летний Бублик выступает за Казахстан с 2016 года, а до этого представлял родную Россию. В рейтинге ATP он занимает 55-е место. По данным ATP, на данный момент Бублик заработал более 1,3 миллиона долларов призовых за карьеры.