Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в ¼ финала турнира в Дубае
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире категории «Премьер» в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире категории «Премьер» в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала Соболенко за полтора часа обыграла свою партнершу по парным состязаниям бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс — 6:4, 6:3.
В первом раунде белоруска победила гречанку Марию Саккари — 6:2, 4:6, 6:1.
В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с румынкой Симоной Халеп, одолевшей Унс Джабир из Туниса — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7).
Турнир в Дубае с призовым фондом $2,6 млн завершится 22 февраля.