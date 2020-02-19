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19 февраля, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в ¼ финала турнира в Дубае

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире категории «Премьер» в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 1/8 финала Соболенко за полтора часа обыграла свою партнершу по парным состязаниям бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс — 6:4, 6:3.

В первом раунде белоруска победила гречанку Марию Саккари — 6:2, 4:6, 6:1.

В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с румынкой Симоной Халеп, одолевшей Унс Джабир из Туниса — 1:6, 6:2, 7:6 (9:7).

Турнир в Дубае с призовым фондом $2,6 млн завершится 22 февраля.

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