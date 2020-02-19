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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко сообщила об очередном воссоединении с Турсуновым

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко прокомментировала очередное возвращение в свою команду экс 20-й ракетки мира из России Дмитрия Турсунова.

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Источник: РИА "Новости"

«На этот раз этого можно было ожидать, не так ли? Я уже даже не знаю, что говорить. Даже думать не хочу на эту тему. Будем работать изо дня в день, а там будет видно», — цитирует Соболенко журналист Рим Абули в своём «твиттере».

Напомним, под руководством уроженца Москвы 21-летняя теннисистка добилась основных успехов в карьере, однако по ходу прошлого сезона в её отношениях с Дмитрием периодически возникала напряжённость. Турсунов несколько раз покидал её команду, но через некоторое время возвращался.

В настоящее время Арина является 13-й ракеткой мира. На этой неделе теннисистка выступает на соревнованиях категории Premier в Дубае (ОАЭ).

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