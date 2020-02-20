Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Витязь
Футбол. Еврокубки
20:55
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
20:55
Хетафе
Аякс
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Брюгге
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
АПОЭЛ
Базель
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Брага
Хоккей. НХЛ
06:30
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Аризона Койотс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
36
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер перенёс операцию на колене и не вернётся на корт до травяного сезона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер на родине перенёс операцию на колене и пропустит турниры в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Боготе (Колумбия), Майами (США), а также не сыграет на Открытом чемпионате Франции.

Наверх
Источник: Reuters

«Правое колено уже некоторое время беспокоило меня. С нетерпением жду возможности играть вновь. Увидимся на траве», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP в своём «твиттере».

Ранее Тони Годсик, агент Федерера, опроверг информацию об участии швейцарца в «Мастерсах» в Риме и Мадриде. Ожидалось, что в предстоящем грунтовом сезоне швейцарец сыграет лишь на одном турнире — «Ролан Гаррос», но после операции это оказалось невозможно. В рейтинге ATP 38-летний Федерер занимает третью строчку.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
«Валенсия» опоздала с Черышевым. «Аталанта» покоряет Европу
Чикаго увидел дуэль Панарина и Кейна. А зарешало звено Бучневича
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Моуринью не хватило Дзюбы в матче против «Лейпцига»
«Роналду — хищник, всегда находит гол». Большое интервью Месси
Назван лучший нокаут 2019 года в боксе (видео)
«Интервью про меня». Загитова отказалась говорить о Косторной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь