Федерер перенёс операцию на колене и не вернётся на корт до травяного сезона

«Правое колено уже некоторое время беспокоило меня. С нетерпением жду возможности играть вновь. Увидимся на траве», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP в своём «твиттере».

Ранее Тони Годсик, агент Федерера, опроверг информацию об участии швейцарца в «Мастерсах» в Риме и Мадриде. Ожидалось, что в предстоящем грунтовом сезоне швейцарец сыграет лишь на одном турнире — «Ролан Гаррос», но после операции это оказалось невозможно. В рейтинге ATP 38-летний Федерер занимает третью строчку.