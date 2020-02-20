Рыбакина победила Плишкову в четвертьфинале турнира в Дубае
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Елена Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Елена Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
Рыбакина в четвертьфинале победила вторую ракетку турнира чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.
В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия, 8-я сеяная) — Анетт Контавейт (Эстония).