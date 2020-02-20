Арина Соболенко проиграла Симоне Халеп в ¼ финала турнира в Дубае

Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинальном матче белоруска, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, уступила второй ракете планеты румынке Симоне Халеп — 6:3, 2:6, 2:6.

Читайте также Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс и вышла в ¼ финала турнира в Дубае

В поединке за выход в финал Симона Халеп встретится с американкой Дженнифер Брэди (52-й номер рейтинга WTA).

На старте турнира Арина Соболенко победила гречанку Марию Саккари (21) — 6:2, 4:6, 6:1, а затем обыграла свою партнершу по парным состязаниям бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс (22) — 6:4, 6:3.