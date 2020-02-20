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22:06 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко проиграла Симоне Халеп в ¼ финала турнира в Дубае

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории «Премьер» в Дубае с призовым фондом $2,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинальном матче белоруска, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, уступила второй ракете планеты румынке Симоне Халеп — 6:3, 2:6, 2:6.

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В поединке за выход в финал Симона Халеп встретится с американкой Дженнифер Брэди (52-й номер рейтинга WTA).

На старте турнира Арина Соболенко победила гречанку Марию Саккари (21) — 6:2, 4:6, 6:1, а затем обыграла свою партнершу по парным состязаниям бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс (22) — 6:4, 6:3.

На мужском турнире во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро белорус Егор Герасимов (72) в 1/8 финала сыграет сегодня с десятым номером мирового рейтинга бельгийцем Давидом Гоффеном. В парном разряде этого турнира белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих не смог пробиться в полуфинал, уступив нидерландско-хорватскому дуэту Уэсли Колхоф / Никола Мектич — 3:6, 5:7.

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