Первая ракетка Казахстана вышла в четвертый подряд финал турнира WTA и поднялась на 17-е место рейтинга

Источник: Reuters

В полуфинале казахстанка встречалась с восьмой сеяной турнира Петрой Мартич из Хорватии, которая является 15-й ракеткой мира.

Рыбакина начала матч с проигрыша своей подачи, но тут же реабилитировалась и сделала обратный брейк. Однако дальше снова отдала свою подачу и позволила сопернице оторваться до 1:3. Представительнице Казахстана пришлось находиться в роли догоняющей, но когда Мартич подавала на партию, Рыбакина сравняла счет — 5:5. А в следующем гейме и впервые в матче выйти вперед. Однако теннисистками пришлось играть тай-брейк, где сильнее оказалась казахстанка — 7:5.

Начало второй партии у Рыбакиной снова не задалось, она проиграла три гейма подряд и лишь взяла свою подачу в четвертом — 1:3. Однако дальше она все же смогла отыграться и сделать счет 4:4. И в итоге девушки вновь дошли до тай-брейка, где снова казахстанка оказалась сильнее — 7:2. Первая очная встреча теннисисток продолжалась два часа и 15 минут.

Благодаря этой победе Рыбакина уже точно в обновленной версии рейтинга WTA поднимется на 17-е место и установит новый рекорд Казахстана в одиночном разряде. При этом если казахстанка сможет стать победительницей данных соревнований, то начнет следующую неделю в качестве 16-й ракетки мира.

На данный момент Рыбакина является 19-й ракеткой мира. Данная позиция в рейтинге WTA стала исторической для Казахстана. Ранее казахстанских теннисисток никогда в ТОП-20 одиночного разряда не было.

Это произошло после того, как Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира серии WTA Premier, где уступила Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 1:6, 3:6. Это был ее третий подряд финал на турнирах WTA.