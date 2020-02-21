Лучшего российского теннисиста раскритиковали за нытье на корте

Медведев проиграл первый сет поединка на турнире в Марселе с итальянцем Янником Синнером со счетом 1:6, после чего Сервар ушел со стадиона. Он рассказал, что сделал это, потому что кто-то должен был среагировать на происходящее. «Меня раздражает такое отношение Даниила, когда он плачет из-за каждого проигранного очка и не желает принимать поддержку с нашей стороны», — поделился Сервар, отметив, что надеялся на реакцию Медведева.