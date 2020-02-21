Казахстанец Бублик победил 15-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира ATP
Казахстанец Александр Бублик победил канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Александр Бублик победил канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 21 февраля, и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте два часа и 16 минут.
В рейтинге ATP 22-летний Бублик идет на 55-м месте, а 20-летний Шаповалов — на 15-м. Они впервые встречались друг с другом.
Соперник Бублика по полуфиналу определится в матче между шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и канадцем Вашеком Поспишилом (№ 98).
Турнир в Марселе проводится с 1993 года, а его призовой фонд составляет 691 тысячу евро. Действующий победитель — Циципас, который в 2019 году в финале обыграл казахстанца Михаила Кукушкина.