Казахстанец Бублик победил 15-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира ATP

Игра прошла сегодня, 21 февраля, и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте два часа и 16 минут.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик идет на 55-м месте, а 20-летний Шаповалов — на 15-м. Они впервые встречались друг с другом.

Соперник Бублика по полуфиналу определится в матче между шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и канадцем Вашеком Поспишилом (№ 98).