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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Бублик победил 15-ю ракетку мира и вышел в полуфинал турнира ATP

Казахстанец Александр Бублик победил канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 21 февраля, и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте два часа и 16 минут.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик идет на 55-м месте, а 20-летний Шаповалов — на 15-м. Они впервые встречались друг с другом.

Соперник Бублика по полуфиналу определится в матче между шестой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и канадцем Вашеком Поспишилом (№ 98).

Турнир в Марселе проводится с 1993 года, а его призовой фонд составляет 691 тысячу евро. Действующий победитель — Циципас, который в 2019 году в финале обыграл казахстанца Михаила Кукушкина.

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