Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в ¼ финала турнира в Марселе

В четвертьфинале белорус, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму, у которого 18-я позиция, — 5:7, 2:6. В полуфинале канадец встретится с французом Жилем Симоном (58-й номер рейтинга АТР).

Егор Герасимов пробился в основную сетку, преодолев три раунда квалификации. Потом в 1/16 финала он победил австрийского теннисиста Денниса Новака (95) — 7:6 (7:3), 6:3, а затем взял верх над десятой ракеткой планеты бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:4, 7:6 (7;5).