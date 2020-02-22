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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в ¼ финала турнира в Марселе

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов не сумел пробиться в полуфинал турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четвертьфинале белорус, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму, у которого 18-я позиция, — 5:7, 2:6. В полуфинале канадец встретится с французом Жилем Симоном (58-й номер рейтинга АТР).

Егор Герасимов пробился в основную сетку, преодолев три раунда квалификации. Потом в 1/16 финала он победил австрийского теннисиста Денниса Новака (95) — 7:6 (7:3), 6:3, а затем взял верх над десятой ракеткой планеты бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:4, 7:6 (7;5).

Турнир в Марселе завершится 23 февраля.

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