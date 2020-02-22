Срывается на команду, жалуется после ошибок, легко проигрывает. Что с Медведевым?

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Спад Медведева продолжается

Даниил Медведев после феноменального рывка прошлым летом и осенью явно испытывает проблемы. Сначала был провал в конце сезона-2019 — проигрыш на старте «Мастерса» в Париже и три поражения в трёх матчах Итогового чемпионата ATP, в том числе Рафаэлю Надалю с 5:1 в решающем сете и матчбола.

Новый сезон россиянин начал совсем неплохо, выиграв 4 поединка на ATP Cup (плюс один из двух парных матчей там же) и уступив только Новаку Джоковичу в трёх партиях, но на Australian Open в 4-м круге проиграл Стэну Вавринке. При этом Даниил в очередной раз потерпел поражение в пятом сете — решающую партию на турнире «Большого шлема» он до сих пор не выигрывал ни разу.

После Открытого чемпионата Австралии Медведев не поехал защищать титул в Софии, а в первом круге Роттердама проиграл канадцу Вашеку Поспишилу, задавившему его подачей и частыми выходами к сетке. В Марселе Даниил справился с 18-летним итальянцем Янником Синнером, победившем в конце прошлого года на Молодёжном итоговом турнире в Милане, но в четвертьфинале произошёл полный «коллапс» — 4:6, 0:6 с ветераном французского тенниса, 35-летним Жилем Симоном. При этом и с Синнером всё было совсем не гладко — Медведев проиграл первый сет со счётом 1:6, но там сумел переломить ход матча.

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«Меня раздражает, как Даниил плачет по поводу каждого проигранного очка»

Перелому в поединке с Синнером предшествовала бурная реакция Медведева по поводу чуть ли не каждого проигрываемого им очка. Поведение Даниила настолько вывело из себя его тренера, француза Жиля Сервару, что после первой партии он ушёл с корта. Россиянин после игры признался: «С моим поведением на корте, даже если бы вся моя команда ушла, я бы посчитал, что это нормально. Сервара был прав. Его поступок помог мне вернуть энергию. После этого я вообще ни слова не сказал».



Сервала дал более развёрнутый комментарий. «Когда я вижу такое отношение Даниила, такую энергию в первом сете, то, как он плачет по поводу каждого проигранного очка, это меня раздражает. Особенно когда он не показывает желания принимать нашу поддержку и намерение приободрить его.

Я сказал себе: “Ему нужно реагировать. Ему или мне”. Пришлось это сделать мне. Я не собирался поощрять такое его поведение. Если бы он продолжил в том же духе, то врезался бы в стену. Я втайне надеялся, что это вызовет у него реакцию. Я не мог ждать дольше. Помню, как в Цинциннати мы просто стали кричать друг на друга. Теперь я решил уйти».

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Медведев надеется прийти в себя к Индиан-Уэллсу

Матч с Симоном Медведев начал неплохо, сразу сделав брейк, но при счёте 3:2 Жиль отыгрался. В концовке партии Даниил ещё раз отдал свою подачу, пробив на втором сетболе с форхенда в сетку, после чего поколотил ракеткой свою сумку и получил небольшую порцию свиста от зрителей — а затем был освистан более явно, когда разбил ракетку о корт, проиграв свой гейм на старте второй партии. «Это было плохо. Я хотел завести себя, сломав свою ракетку, но вы видели, что это не сработало. Это беспокоит меня. Но теперь я смогу отдохнуть перед турниром в Индиан-Уэллсе», — сказал россиянин после матча по этому поводу.

Разбитая ракетка действительно совсем не помогла, учитывая, что вторая партия завершилась «баранкой». Кстати, это восьмой раз в карьере, когда Даниил проиграл сет под ноль. В прошлом году такое происходило дважды, и оба раза это были вторые партии финалов — в Барселоне с Домиником Тимом и в Монреале с Рафаэлем Надалем. Так или иначе, будем надеяться, что к «Мастерсам» в Индиан-Уэллсе и Майами Медведеву удастся «перезагрузиться».

На ATP 500 в Дубае он не заявлен, поэтому может отправляться в Калифорнию в любой удобный для себя момент. В любом случае паниковать из-за последних результатов Даниила пока не стоит.

Провалы и у него, и у его сверстников были и есть и сейчас, и в предыдущих сезонах, и пока рано всерьёз ждать того, что Медведев будет выступать на каждом турнире так, как в США и Канаде прошлым летом и в Китае осенью.

Артём Тайманов