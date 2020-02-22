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22 февраля, источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от второго титула WTA в 2020 году

Благодаря этому она поднимется на 17-е место в рейтинге.

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Источник: AP 2020

Первая ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина остановилась в шаге от победы на турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships, который состоялся в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей казахстанки по финалу была первая сеяная турнира и вторая ракетка мира 28-летняя Симона Халеп из Румынии. Для теннисисток это была вторая встреча в личном противостоянии. В сентябре 2019 года победу праздновала Рыбакина.

В первом сете Рыбакина смогла сделать брейк в шестом гейме и выиграть партию со счетом 6:3. Во втором сете уже казахстанка проиграла свою подачу, сделав это в четвертом гейме. При этом она смогла выиграть чужую подачу в седьмом, но следом проиграла свою и отдала партию — 3:6.

В решающем, третьем, сете Рыбакина сделала брейк в четвертом гейме, но позволила Халеп сделать обратный в следующем и в итоге сравнять счет — 3:3. В итоге теннисистки дошли до тай-брейка (причем в 11-м и 12-м геймах проиграв свои подачи), где сильнее оказалась румынка — 7:5.

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Благодаря выходу в финал Рыбакина в обновленной версии рейтинга WTA уже точно поднимется на 17-е место и установит новый рекорд Казахстана в одиночном разряде.

Для Рыбакиной это был четвертый подряд финал в 2020 году. Всего же в своей карьере она выиграла два турнира WTA в одиночном разряде: BRD Bucharest Open-2019 (Румыния) и Hobart International-2020 (Австралия).

При этом казахстанка является единственной теннисисткой из WTA-тура, кто сыграл четыре финала в 2020 году. Остальные делали это по разу.

На данный момент Рыбакина является 19-й ракеткой мира. Данная позиция в рейтинге WTA стала исторической для Казахстана. Ранее казахстанских теннисисток никогда в ТОП-20 одиночного разряда не было.

Это произошло после того, как Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира серии WTA Premier, где уступила Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 1:6, 3:6.

Напомним, в Дубае казахстанка стартовала с победы над чемпионкой Australian Open-2020 и седьмой ракеткой мира американкой Софией Кенин — 6:7, 6:3, 6:3, а затем обыграла чешку Катарину Синякову — 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал Рыбакина встретилась с третьей ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой, которую обыграла со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Это была ее первая победа над теннисистками из ТОП-5. А в ½ финала казахстанка переиграла восьмую сеяную турнира Петру Мартич из Хорватии, которая является 15-й ракеткой мира, на двух тай-брейках 7:2, 7:5.

Первая ракетка Казахстана остановилась в шаге от второго титула WTA в 2020 году
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