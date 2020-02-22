Симона Халеп победила Елену Рыбакину в финале турнира WTA в Дубае
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Румынка Симона Халеп стала победительницей теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Румынка Симона Халеп стала победительницей теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона долларов.
В финале соревнований Халеп, первая ракетка турнира, обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
Титул, завоеванный в Дубае, стал для Халеп первым в сезоне и 20-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.