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23 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Касаткина проиграла в первом раунде теннисного турнира в Дохе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Касаткина в первом раунде уступила испанке Гарбинье Мугурусе (11-я сеяная) со счетом 5:7, 7:5, 3:6. Матч продолжался 2 часа 49 минут.

Следующей соперницей испанки будет представительница Австралии Айла Томлянович.

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