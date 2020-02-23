Касаткина проиграла в первом раунде теннисного турнира в Дохе
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
Касаткина в первом раунде уступила испанке Гарбинье Мугурусе (11-я сеяная) со счетом 5:7, 7:5, 3:6. Матч продолжался 2 часа 49 минут.
Следующей соперницей испанки будет представительница Австралии Айла Томлянович.