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17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлюченкова снялась с турнира в Дохе из-за травмы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире в Дохе (Катар) из-за травмы.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в «твиттере» WTA Insider.

«Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Дохе в связи с травмой правого бедра», — написано в сообщении.

Сегодня должен был состояться матч первого круга турнира, в котором Павлюченковой предстояло сыграть против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. Вместо Павлюченковой в турнире примет участие теннисистка из Венгрии Тимя Бабош. Победительница матча встретится во втором круге с действующей чемпионкой турнира бельгийкой Элисе Мертенс.

На прошедшем турнире в Дубае (ОАЭ) Павлюченкова завершила выступление во втором круге, где уступила представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:6, 7:5.

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