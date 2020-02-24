Павлюченкова снялась с турнира в Дохе из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в «твиттере» WTA Insider.

«Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в Дохе в связи с травмой правого бедра», — написано в сообщении.

Сегодня должен был состояться матч первого круга турнира, в котором Павлюченковой предстояло сыграть против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. Вместо Павлюченковой в турнире примет участие теннисистка из Венгрии Тимя Бабош. Победительница матча встретится во втором круге с действующей чемпионкой турнира бельгийкой Элисе Мертенс.