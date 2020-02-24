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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире WTA в Катаре

Казахстанка Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире серии WTA Premier в катарской Дохе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В стартовом круге она в двух сетах победила венгерку Тимею Бабош — 6:3, 6:4. Матч длился один час и 26 минут.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева идет на 32-м месте, а 26-летняя Бабош — на 98-м. В личных встречах со счетом 2:0 ведет казахстанка.

Во втором круге Путинцева встретится с бельгийкой Элизой Мертенс (23-я ракетка мира), которая со счетом 6:1, 6:2 победила китаянку Ван Цян (28).

Изначально Путинцева в Дохе должна была сыграть с Анастасией Павлюченковой, но россиянка, идущая 30-й в рейтинге WTA, снялась с турнира из-за травмы бедра.

Отметим, что призовой фонд турнира в Дохе составляет 2,9 миллиона долларов, а участники играют на хардовом покрытии.

Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире WTA в Катаре
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