Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире WTA в Катаре

В стартовом круге она в двух сетах победила венгерку Тимею Бабош — 6:3, 6:4. Матч длился один час и 26 минут.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева идет на 32-м месте, а 26-летняя Бабош — на 98-м. В личных встречах со счетом 2:0 ведет казахстанка.

Во втором круге Путинцева встретится с бельгийкой Элизой Мертенс (23-я ракетка мира), которая со счетом 6:1, 6:2 победила китаянку Ван Цян (28).

Изначально Путинцева в Дохе должна была сыграть с Анастасией Павлюченковой, но россиянка, идущая 30-й в рейтинге WTA, снялась с турнира из-за травмы бедра.