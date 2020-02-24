17-я ракетка мира из Казахстана одержала волевую победу на старте турнира WTA Premier в Катаре

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Соперницей казахстанки была румынская теннисистка Сорана Кырстя. Проиграв первый сет со счетом 3:6, Рыбакина смогла выиграть два следующих — 6:3, 6:1. На это ей понадобилось один час и 43 минуты.

Рыбакина является 17-й ракеткой мира, а 29-летняя Кырстя занимает 72-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Во втором круге казахстанка сыграет с 25-летней бельгийской теннисисткой Элисон Ван Эйтванк, которая является 62-й ракеткой мира. В первом круге она обыграла Полону Херцог из Словении со счетом 6:2, 6:2.

Стоит отметить, что также с победы в первом круге стартовала другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, которая переиграла венгерку Тимею Бабош — 6:3, 6:4. Во втором круге она сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс, являющейся 23-й ракетка мира.

Призовой фонд турнира в Дохе составляет 2,9 миллиона долларов, а участники играют на хардовом покрытии.

Напомним, 24 февраля Рыбакина впервые в карьере поднялась на 17-е место рейтинга WTA. Это произошло после турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), где она остановилась в шаге от победы, проиграв в финале первой сеяной и второй ракетке мира Симоне Халеп из Румынии — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).