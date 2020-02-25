Потапова стартовала с победы на теннисном турнире в Акапулько
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Потапова в первому круге обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
Следующей соперницей 18-летней Потаповой станет 32-летняя немка Татьяна Мария.