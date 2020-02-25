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10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова стартовала с победы на теннисном турнире в Акапулько

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Потапова в первому круге обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.

Следующей соперницей 18-летней Потаповой станет 32-летняя немка Татьяна Мария.

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