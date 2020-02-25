Потапова стартовала с победы на теннисном турнире в Акапулько

Потапова стартовала с победы на теннисном турнире в Акапулько

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд турнира в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.