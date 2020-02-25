20-летняя казахстанская теннисистка заработала свой первый миллион в карьере

Источник: AP 2020

Это произошло после турнира в Дубае, где казахстанская теннисистка дошла до финала. В решающем матче Рыбакина уступила второй ракетке мира 28-летней Симоне Халеп из Румынии со счетом 6:3, 3:6, 6:7.

За выступление на турнире в Дубае Рыбакина получила 372 200 долларов призовых. Всего за 2020 году она уже заработала 719 632 доллара. Общая же сумма призовых теннисистки преодолела отметку в миллион — 1 164 376 долларов.

Накануне Рыбакина стартовала с победы на турнире категории Premier в Дохе. В первом круге Qatar Total Open казахстанка, посеянная под 14-м номером, обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

Таким образом, Рыбакина стала первой теннисисткой, выигравшей 20 матчей на турнирах WTA в 2020 году. Ранее подобное случалось 11 лет назад, когда за первые два месяца 2009 года 20 матчей выиграла Елена Дементьева. Тогда россиянка выиграла титулы в Окленде, Сиднее, дошла до финала в Париже, полуфинала Australian Open и четвертьфинала в Дубае.

Во втором круге Qatar Total Open Рыбакина, занимающая 17-е место в мировом рейтинге (рекорд Казахстана), сразится с 62-й ракеткой мира Алисон ван Уйтванк из Бельгии.