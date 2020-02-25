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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Бублик стартовал с победы на турнире ATP

Казахстанский теннисист Александр Бублик победил поляка Хуберта Гуркача в первом круге турнира серии ATP в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 25 февраля, и завершилась со счетом 6:2, 7:5. Матч длился один час и 17 минут.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 47-е место, а 23-летний Гуркач — 30-е. Соперники впервые встречались друг с другом.

Турнир в Дубае проходит на хардовых кортах, а его призовой фонд составляет почти 2,8 миллиона долларов. Действующий победитель — швейцарец Роджер Федерер, который в этом году не сможет защитить титул из-за травмы.

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