Казахстанец Бублик стартовал с победы на турнире ATP

Игра проходила сегодня, 25 февраля, и завершилась со счетом 6:2, 7:5. Матч длился один час и 17 минут.

Турнир в Дубае проходит на хардовых кортах, а его призовой фонд составляет почти 2,8 миллиона долларов. Действующий победитель — швейцарец Роджер Федерер, который в этом году не сможет защитить титул из-за травмы.