20-летняя казахстанка установила рекорд в WTA и вышла на первую ракетку мира после победы в Катаре

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Во втором круге она встретилась с 25-летней бельгийской теннисисткой Элисон Ван Эйтванк. Первый сет выиграла бельгийка — 7:5, а второй — казахстанка — 6:2. В третьей, решающей, партии Рыбакина смогла победить на тай-брейке со счетом 10:8. Причем сначала казахстанка сделала обратный брейк, а затем в девятом гейме отыгралась с 0:40 на своей подаче. Встреча продолжалась два часа и 23 минуты.

Рыбакина является 17-й ракеткой мира, а Ван Эйтванк занимает 62-е место в рейтинге WTA. Счет личных встреч после этого противостояния стал 2:0 в пользу казахстанки.

Для первой ракетки Казахстана этот матч стал 25-м в 2020 году, из которых 21 она выиграла, сыграв в четырех подряд финалах, а четыре проиграла. При этом она установила новый рекорд, выиграв 21 матч на турнирах WTA в 2020 году.

До этого 20 матчей 11 лет назад смогла выиграть россиянка Елена Дементьева, когда сделала это за первые два месяца 2009 года, но теперь Рыбакина превзошла это достижение.

Также перед этим матчем первая ракетка Казахстана смогла заработать свой первый миллион долларов призовых в карьере.

Следующей соперницей Рыбакиной станет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В матче второго раунда Барти (первый номер посева) обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:2, которая ранее выбила казахстанку Ярославу Шведову.

Рыбакина встречалась с Барти в рамках третьего круга на турнире «Большого шлема» — Australian Open-2020, где уступила ей со счетом 3:6, 2:6. Данный турнир стал единственным для казахстанки, где она закончила выступление так рано.

Напомним, на турнире в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов, Рыбакина стартовала с победы над румынской теннисисткой Сораной Кырстей — 3:6, 6:3, 6:1.

Стоит отметить, что другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева во втором круге обыграла первую ракетку Бельгии Элизу Мертенс, которая занимает 23-е место в рейтинге WTA, со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

24 февраля Рыбакина впервые в карьере поднялась на 17-е место рейтинга WTA. Это произошло после турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (ОАЭ), где она остановилась в шаге от победы, проиграв в финале первой сеяной и второй ракетке мира Симоне Халеп из Румынии — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).